Деталі розповів 9 вересня радник Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин live".

Зауважте До Ізюма і Куп'янська росіяни перекидають стару техніку, а путін екстрено збирає радбез

Арестович прогнозує тисячі полонених

Радник зазначив, що для розуміння масштабів розгрому росіян на Харківщині достатньо навіть інформації з відкритих джерел. Зокрема, напередодні в ГУР повідомили, що припинив своє існування 237 полк ВДВ росії. Також вже відомо, що один із мотострілецьких полків залишився без командування, бо командири втекли.

Там повний колапс і катастрофа. Обвал. Як цунамі зносить російські війська. Ми захопили тисячі снарядів, десятки одиниць новітньої техніки. Якщо російські чати праві, то це будуть тисячі полонених (росіян – 24 канал),

– сказав Арестович.

Він також розповів, що окупанти вже почали залучати на цьому напрямку резерви з Бєлгородської області. Проте їх кидають неорганізованими групами, тому дії росіян неуспішні.

Минулого дня – Арестович анонсував "сюрприз" для окупантів: дивіться відео