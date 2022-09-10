Подробности рассказал 9 сентября советник Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире ютуба "Фейгин live".

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Арестович прогнозирует тысячи пленных

Советник отметил, что для понимания масштабов разгрома россиян в Харьковской области достаточно даже информации из открытых источников. В частности, накануне в ГУР сообщили, что прекратил свое существование 237 полк ВДВ россии. Также уже известно, что один из мотострелковых полков остался без командования, потому что командиры скрылись.

Там полный коллапс и крушение. Обрушение. Как цунами сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новой техники. Если российские чаты правы, то это будут тысячи пленных (россиян – 24 канал),

– сказал Арестович.

Он также рассказал, что оккупанты уже начали привлекать на этом направлении резервы из Белгородской области. Однако их бросают неорганизованными группами, поэтому действия россиян неуспешны.

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