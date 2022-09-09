Об этом сообщили в украинской разведке. В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупанты ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных оцеплений.

Стоит прочитать К Изюму и Купянску россияне перебрасывают старую технику, а путин экстренно собирает совбез

Разведчики рассказали, что происходит с оккупационными подразделениями

В Харьковской области оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Захватчики звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше.

Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны россии и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины,

– рассказали в разведке.

Кроме этого, россияне пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении. Они обстреливали позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы "Сонцепек".

Однако сами же понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Захватчики жалуются на мощное наступление украинских защитников, а также отсутствие боекомплекта и техники.

"Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком", – добавили в ГУР.

В свою очередь, на Днепропетровском направлении россияне также пытаются удержать свои позиции. Однако среди них нарастает недовольство новым подкреплением – большинству "новобранцев" по 55 – 60 лет. ️

"Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли "свежих" солдат с территории россии. Впрочем, пополнение категорически отказывается участвовать в наступательных боевых действиях", – отметили разведчики.

Также ГУР стало известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк россии прекратил свое существование. Все военнослужащие – либо ранены, либо убиты. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. ️

В то же время российские пропагандисты рассказывают о том, что контрнаступление ВСУ – это фейковая "пиар-акция". Они пытаются убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении – это "показательное выступление" для Европы и цивилизованного мира, а все предоставленное западное вооружение и военную технику уже продали неизвестным покупателям.

Любопытно! 237-й десантно-штурмовой полк дислоцируется в Пскове. Кроме войны в Украине он участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне.

Залужный впервые прокомментировал успехи на фронте: смотрите видео