Впрочем, обычно до официальных сообщений в соцсетях уже заранее рассказывают об освобождении того или иного населенного пункта. Об официально и неофициально освобожденных от оккупантов городах и селах 24 канал рассказывает в материале.

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Генштаб и Зеленский подтвердили освобождение

Генштаб заявил, что общая площадь освобожденных территорий – 700 квадратных километров. В частности, в Харьковской области освободили более 20 населенных пунктов.

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклею. Он опубликовал видео, где наши воины поднимают сине-желтый флаг.

Освобожденная Балаклея: смотрите видео

Уже 9 сентября Национальная гвардия подтвердила, что удалось освободить село Волохов Яр Харьковской области. Об этом ранее сообщалось в сети, но точных данных не было.

ВСУ поднимают флаг над селом: смотрите видео

Официально подтверждали в Генштабе и то, что в Донецкой области удалось освободить село Озерное. Эту новость рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Это село расположено на Славянском направлении. Там ведут наступательные действия подразделения 103-й отдельной бригады Сил Терробороны вместе с подразделениями 15-го полка Национальной гвардии Украины.

Также в Новой Гусаровке возле Балаклеи наши воины сняли красное знамя, которое повесили там оккупанты. Об освобождении села сообщила первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна.

Как наши бойцы снимали вражеский флаг: смотрите видео

Успехи у наших ВСУ есть и на Юге. В частности, там официально освободили поселок Высокополье в Херсонской области. Военные забрали трофейную технику и в подтверждение поделились уникальными кадрами. Об этом сообщила Первая Отдельная Бригада Специального Назначения имени Ивана Богуна, забравшая себе две российские БМД-2.

Фото и видео из соцсетей о якобы уже освобожденных населенных пунктах

Украинцы хотят быть свободными как можно быстрее. Поэтому часто сначала освобождение села или города распространяется по сети, а тогда уже официально это подтверждает Генштаб. Так было в случае с Балаклеей, например.

Теперь распространяют информацию об освобождении Купянска в Харьковской области. В частности, в телеграме нардепа Сергея Лещенко появились фото наших бойцов с флагом у стелы при въезде в город. Пишут, что ВСУ уже близко. Да и аналитики прогнозировали, что город освободят за следующие несколько дней.



Ставленики кремля в оккупированном Купянске сообщают, что "ситуация в районе сложная". Также они заявляют, что российские войска якобы "держат город и он в достаточной безопасности".

На этом фоне оккупанты решили проводить "эвакуацию" людей в россию и на оккупированные территории Луганской области. Об этом заявлял гауляйтер Купянска.

Было сообщение и о том, что освободили село Шевченково Харьковской области. Появились фото наших военных возле стеллы с названием. Официально Генштаб не подтверждал. Но говорилось, что стеллу даже перекрасили в родные сине-желтые цвета.

Контрнаступление ВСУ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что говорить об успехах ВСУ все еще рано. Впрочем, он заверил, что они есть и мы это видим из новостей о новых деоккупированных городах и селах.

Те населенные пункты, которые удалось освободить от врага, уже проходят этап зачистки. Туда уже возвращаются полицейские и другие службы. Кроме того, свою работу возобновляют органы государственной власти. Вскоре будут проводить восстановление инфраструктуры, а также подготовку к отопительному сезону.

В кремле уже даже не отрицают потерь, а просто не хотят ничего комментировать, что касается контрнаступления. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил, что это не в его компетенции.

Как эмоционально люди встречают ВСУ на освобожденных территориях: смотрите видео