В Казачьей Лопани – флаг Украины

Вражеские войска якобы даже пытаются "эвакуировать" местное население в россию. Об этом сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

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По новой информации, из Казачьей Лопани россияне бегут на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба,

– заявил чиновник.

Впоследствии Дергачевский городской совет опубликовал фото с Казачьей Лопани. На нем видно, что украинский флаг уже висит в Казачьей Лопани.

Украинский флаг висит в Казачьей Лопани

Где расположен поселок Казачья Лопань: смотрите на карте

ВСУ освободили более 3 000 километров, – ISW

Специалисты американского Института изучения войны установили, что с 6 сентября Вооруженные Силы Украины продвинулись на 70 километров. Им удалось освободить от российских оккупантов более 3 тысяч квадратных километров.

Исследователи добавили, что украинское контрнаступление на Харьковщине разбивает российские силы и разрушает "Северную донбасскую ось России. "Враг не ведет контролируемый отход, а спешно убегает, чтобы избежать окружения вокруг изюма. Кстати, освобождение Изюма в IWS считают выдающимся достижением ВСУ после деоккупации Киевщины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что на Харьковщине до выхода на границу с россией украинским военным осталось 50 километров.

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Обратите внимание! ВСУ продвигаются не только на Харьковщине. 10 сентября источники 24 канала в разведке сообщили, что наши военные уже в Донецком аэропорту. Из-за этого главарь боевиков денис пушилин сбежал из своей квазиреспублики. В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ вернулись на окраины Лисичанска.

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