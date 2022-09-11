У Козачій Лопані – прапор України

Ворожі війська нібито навіть намагаються "евакуювати" місцеве населення у росію. Про це повідомив мер Дергачів В'ячеслав Задоренко.

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За нашою інформацією, з Козачої Лопані росіяни тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу,

– заявив чиновник.

Згодом Дергачівська міська рада опублікувала фото з Козачої Лопані. На ньому видно, що український прапор вже висить у Козачій Лопані.



Український прапор висить у Козачій Лопані

Де розташоване селище Козача Лопань: дивіться на карті

ЗСУ звільнили понад 3 000 кілометрів, – ISW

Фахівці американського Інституту вивчення війни встановили, що з 6 вересня Збройні Сили України просунулися на 70 кілометрів. Їм вдалося звільнити від російських окупантів понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

Дослідники додали, що український контрнаступ на Харківщині розбиває російські сили та руйнує "північну донбаську вісь росії." Ворог не веде контрольований відхід, а спішно тікає, щоб уникнути оточення навколо Ізюма. До речі, звільнення Ізюма в IWS вважають найвизначнішим досягненням ЗСУ після деокупації Київщини.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині до виходу на кордон з росією українським військовим залишилося 50 кілометрів.

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Зверніть увагу! ЗСУ просуваються не лише на Харківщині. 10 вересня джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що наші військові – вже в Донецькому аеропорту. Через це ватажок бойовиків денис пушилін втік зі своєї квазіреспубліки. Водночас голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ повернулися на околиці Лисичанська.

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