У Козачій Лопані – прапор України
Ворожі війська нібито навіть намагаються "евакуювати" місцеве населення у росію. Про це повідомив мер Дергачів В'ячеслав Задоренко.
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За нашою інформацією, з Козачої Лопані росіяни тікають на Бєлгород, ходять по хатах та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу,
– заявив чиновник.
Згодом Дергачівська міська рада опублікувала фото з Козачої Лопані. На ньому видно, що український прапор вже висить у Козачій Лопані.
Український прапор висить у Козачій Лопані
Де розташоване селище Козача Лопань: дивіться на карті
ЗСУ звільнили понад 3 000 кілометрів, – ISW
Фахівці американського Інституту вивчення війни встановили, що з 6 вересня Збройні Сили України просунулися на 70 кілометрів. Їм вдалося звільнити від російських окупантів понад 3 тисячі квадратних кілометрів.
Дослідники додали, що український контрнаступ на Харківщині розбиває російські сили та руйнує "північну донбаську вісь росії." Ворог не веде контрольований відхід, а спішно тікає, щоб уникнути оточення навколо Ізюма. До речі, звільнення Ізюма в IWS вважають найвизначнішим досягненням ЗСУ після деокупації Київщини.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині до виходу на кордон з росією українським військовим залишилося 50 кілометрів.
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