Українська армія колосально швидко звільняє територію Харківщини. Щодня наш прапор майорить у нових звільнених містах та селах.
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З початку вересня наша армія вигнала російських військових з близько 2 тисяч метрів квадратних території. Темпи просування ЗСУ вражають.
Як ЗСУ просуваються на Харківщині: відео карти
Які території останніми днями деокупували ЗСУ
Українські військові почали просуватися на Сході після новин про звільнення Балаклії. Там окупантам було непереливки – російські ЗМІ писали, що ті опинилися в оточенні. На відео з місця події видно, що, втікаючи, загарбники залишили величезну кількість техніки.
Після того наші воїни звільнили Куп'янськ. Окупаційна "адміністрація" втекла у Вовчанськ, а згодом – в росію. Крім того, українські воїни вже публікують відео з Ізюма, однак офіційного підтвердження від Генштабу про звільнення міста поки немає.
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Ба більше, джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що ЗСУ вже біля Донецького аеропорту. Через це ватажок бойовиків денис пушилін втік з Донецька.
Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Василенкового та Артемівки. А голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ повернулися у Лисичанськ. Зараз наші бійці перебувають на околицях міста.
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