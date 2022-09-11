Цьому затята російська пропагандистка присвятила цілий допис у твітері, передає 24 канал. У ньому вона вирішила озвучити "найкращу картину майбутнього", на її думку.

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Різко захотіла вчити українську мову

Маргаріта сімоньян – не остаточно відбита. Вона чудово розуміє, за що отримує шалені гроші. І оскільки росія щоденно продовжує лише зазнавати поразок у війні проти України, вона вирішила прилизатися до майбутнього переможця. Але зробила це, як і притаманно росіянам, недолуго.

Сімоньян вирішила озвучити, яким бачить майбутнє України та росії. Мовляв, найкраще для наших країн, – залишатися у спільному минулому.

Коли всі разом, коли день перемоги, коли парад. Коли і російську, і українську вчать. Коли і в кокошниках, і пісні співають чудові і тією, і іншою мовами,

– розщебеталася вона.



Сімоньян запропонувала вчити і українську, і російську мови / скриншот з твітера сімоньян

Можемо зауважити, що у сімоньян однозначно спостерігаються певні розлади пам'яті. Адже буквально нещодавно вона говорила про "великий відступ", який передбачає повторний наступ.

Сімоньян плутає методички кремля

Окупанти, а разом із ними сімоньян, заговорили про "великий відступ" не просто так. Вони вирішили заглибитися в історичний екскурс. А точніше, в 1915 рік, коли російська імперія буцімто теж робила подібний крок.

Але мовиться не про повноцінне припинення війни. "Великий відступ" передбачає реванш. Тут же сімоньян натякає на Брусилівський прорив, який армія росії здійснила під час Першої світової війни. І буцімто саме це дозволило їй повернути певні позиції, зайняті до того.

І що б там не молола сімоньян, їй не вдаться вже перефарбуватися. Українці добре пам'ятають її опальні фрази. Нагадаємо, що вона була однією з тих, хто обіцяв здолати нашу державу за лічені дні. Тепер же впевненості в армії своєї недолугої країни майже не залишилося.

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