Російські пропагандисти, вочевидь, отримали нові методички. У росії знову проводять "уроки історії", але не про Другу світову, а про Першу.

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Окупанти сподіваються на "Брусиловський прорив"

Пропагандисти вирішили десь відкопати підручники з історії і згадали, що була ще така подія, як Перша світова війна. Проводячи паралелі з нею, пропагандисти говорять про "великий відступ", який був у російської імперії в 1915 році нібито точно так само, як і зараз в окупантів в 2022.

Однак пропагандисти вирішили потішити росіян тим, що нібито ще не все втрачено, і буде реванш. Свої вологі мрії вони підкріплюють тим, що через рік після "великого відступу" російська армія здійснила Брусиловський прорив і повернула собі деякі позиції у Першій світовій.

Довідка. 4 червня 1916 року війська російської імперії під керівництвом генерала Олексія Брусилова здійснили наступальну операцію на позиції німецьких та австрійських військ на західному фронті. Під час наступу росія повернула деякі втрачені в 1915 році позиції, однак разом із тим були зруйновані деякі міста Заходу України.

Та є кілька поганих новин для окупантів. Навіть не знаємо з чого почати. Найперше, це те, що Брусиловський прорив і справді був найбільш вдалою операцією росіян в роки Першої світової, але він фактично став і останньою операцією. Далі російська імперія зазнала краху, а в країні спалахнула громадянська війна.

Ну і ще одна погана новина полягає у тому, що якщо вже і згадувати про Першу світову війну, то спершу була Галицька битва в 1914 році, коли російським військам власне й вдалося досягти значного успіху. Тому Брусиловський прорив мав на меті повернути те, що росія втратила в 1915 році. Однак у 2022 році в росії й "Галицької битви" не було, бо ЗСУ твердо стоять на своїй землі від першого дня вторгнення. тому "прорив" може їм лише снитися.

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