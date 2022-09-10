Российские пропагандисты, очевидно, получили новые методички. В россии снова проводят "уроки истории", но не о Второй мировой, а о Первой.

Интересно Оккупанты хаотично отступают из Купянска: в городе "забыли" учителей, приехавших из россии

Оккупанты надеются на "Брусиловский прорыв"

Пропагандисты решили где-нибудь откопать учебники по истории и вспомнили, что было еще такое событие, как Первая мировая война. Проводя параллели с ней, пропагандисты говорят о "большом отступлении", которое было в российской империи в 1915 году якобы точно так же, как и сейчас у оккупантов в 2022 году.

Однако пропагандисты решили порадовать россиян тем, что якобы еще не все потеряно, и будет реванш. Свои влажные мечты они подкрепляют тем, что спустя год после "большого отступления" российская армия совершила Брусиловский прорыв и вернула себе некоторые позиции в Первой мировой.

Справка. 4 июня 1916 года войска российской империи под руководством генерала Алексея Брусилова совершили наступательную операцию на позиции немецких и австрийских войск на западном фронте. Во время наступления россия вернула некоторые потерянные в 1915 году позиции, однако вместе с тем были разрушены некоторые города Запада Украины.

И есть несколько плохих новостей для оккупантов. Даже не знаем с чего начать. Прежде всего, это то, что Брусиловский прорыв действительно был наиболее удачной операцией россиян в годы Первой мировой, но он фактически стал и последней операцией. Далее российская империя потерпела крах, а в стране вспыхнула гражданская война.

Ну и еще одна плохая новость заключается в том, что если уж и вспоминать о Первой мировой войне, то сначала была Галицкая битва в 1914 году, когда российским войскам собственно и удалось добиться значительного успеха. Поэтому Брусиловский прорыв преследовал цель вернуть то, что россия потеряла в 1915 году. Однако в 2022 году у россии и "Галицкой битвы" не было, потому что ВСУ твердо стоят на своей земле с первого дня вторжения, поэтому "прорыв" может им только сниться.

Важно – ВСУ уже в окрестностях Лисичанска: смотрите видео