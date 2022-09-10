Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. Оккупанты просто оставили завезенных из россии учителей.

Обратите внимание Где находится Купянск, в который вошли ВСУ: показываем на карте

Учителей задержали

Оккупанты наивно верили в то, что они надолго пришли на украинскую землю, в частности в Купянск, который захватчики провозгласили центром оккупированной территории Харьковщины. Однако контрнаступление ВСУ разрушило все планы врага.

Из-за того, что в город вошли Вооруженные Силы Украины, оккупантам пришлось в панике бежать. При побеге они просто оставили тех учителей, которых накануне завезли из России. Педагоги должны были "учить" местных детей – то есть вбивать в головы маленьких украинцев пропаганду.

Всех этих учителей задержали. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия.

У оккупантов паника, а ВСУ продолжают мощное контрнаступление

Вооруженные Силы Украины в течение нескольких последних дней существенно продвинулись в Харьковской области, освободив Балаклею и еще более 30 населенных пунктов области.

В полночь 9 сентября аналитики американского Института изучения войны предположили, что в течение следующих 72 часов ВСУ полностью освободят Купянск, который является важным логистическим центром для врага.

Оккупанты в панике покидают город и провозгласили центром оккупированной Харьковщины город Волчанск возле границы с россией.

Утром 10 сентября появилась информация о том, что ВСУ вошли во временно оккупированный Купянск. Город находится в оккупации от 27 февраля – тогда мэр города геннадий мацегора, член пророссийской партии ОПЗЖ, сдал город врагу и перешел на сторону россиян.

Стоит посмотреть – как ВСУ продвигаются на разных участках фронта: смотрите видео