Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці. Окупанти просто покинули завезених з росії вчителів.

Зверніть увагу Де розташований Куп'янськ, у який увійшли ЗСУ: показуємо на карті

Вчителів затримали

Окупанти наївно вірили у те, що вони надовго прийшли на українську землю, зокрема в Куп'янськ, який загарбники проголосили центром окупованої території Харківщини. Однак контрнаступ ЗСУ зруйнував усі плани ворога.

Через те, що в місто увійшли Збройні Сили України, окупантам довелося в паніці втікати. При втечі вони просто покинули тих вчителів, яких напередодні завезли з росії. Педагоги мали б "навчати" місцевих дітей – тобто вбивати в голови маленьких українців пропаганду.

Усіх цих вчителів затримали. Зараз тривають усі необхідні слідчі дії.

В окупантів паніка, а ЗСУ продовжують потужний контрнаступ

Збройні Сили України протягом кількох останніх днів суттєво просунулися на Харківщині, звільнивши Балаклію та ще понад 30 населених пунктів області.

Опівночі 9 вересня аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що протягом наступних 72-х годин ЗСУ повністю звільнять Куп'янськ, який є важливим логістичним центром для ворога.

Окупанти в паніці покидають місто й проголосили центром окупованої Харківщини місто Вовчанськ неподалік кордону з росією.

Уранці 10 вересня з'явилася інформація про те, що ЗСУ увійшли в тимчасово окупований Куп'янськ. Місто перебуває в окупації від 27 лютого – тоді мер міста геннадій мацегора, член проросійської партії ОПЗЖ, здав місто ворогу та перейшов на бік росіян.

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