І хоча Генеральний штаб ЗСУ ще офіційно не підтвердив, що ми повернули Куп'янськ під контроль України, СБУ вже оприлюднили фото з жовто-блакитним стягом над містом.

Важливо Був і завжди буде українським: спецпризначенці СБУ показали фото з Куп'янська

Де розташований Куп'янськ

Куп'янськ – місто Харківської області та районний центр Куп'янського району. Воно розташоване на річці Осколі (притоці Сіверського Дінця). Це другий найбільший залізничний вузол Харківської області (після Харкова), що розташований неподалік від кордону з росією: лише за 40 кілометрів.

Трохи історії

Куп'янськ завжди вважався торговим містом, власне кажучи, від цього і походить його назва від слова «Купець». У минулі часи річка Оскіл була повноводною і навіть судноплавною. Багато купців, пропливаючі вздовж Куп'янська, обов'язково зупинялися тут, щоб трохи відпочити і паралельно поторгувати.

Де розташоване місто Куп'янськ: карта

З 27 лютого 2022 року Куп'янськ був окупований росією. Однак, попередньо, 10 вересня 2022 року Збройні Сили України звільнили місто.

Що означає звільнення Куп'янська

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Куп'янськ є основним логістичним вузлом щодо забезпечення ізюмського угруповання російських військ. Адже там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.

Опанування цим містом фактично повністю перерізає логістику ізюмського угруповання російських військ,

– сказав військовий експерт.

За словами військового експерта, Балаклія була в оточенні, а точніше – у напівоточенні. Коли ЗСУ її обійшли, то загарбники, які не встигли відступити з неї, здавалися в полон після зачистки нашими військами. Це є тактикою.

Додамо, що експерти з американського інституту вивчення війни вважають, що ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ упродовж наступних 72 годин. Додамо, що у Генштабі повідомили, що за 3 дні на Харківщині ЗСУ вдалося просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу в регіоні.