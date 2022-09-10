Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що, звільнивши Куп'янськ, ЗСУ повністю переріжуть логістику ізюмського угруповання російських військ.

Зверніть увагу Війна в Україні входить у критичну фазу, росія залучила 80% сухопутних військ, – генсек НАТО

Чим важливий Куп'янськ

Жданов зазначив, що Куп'янськ є основним логістичним вузлом щодо забезпечення ізюмського угруповання російських військ. Адже там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.

Опанування цим містом фактично повністю перерізає логістику ізюмського угруповання російських військ,

– сказав військовий експерт.

Тобто, пояснив він, у такому випадку можна буде казати, що ізюмське угруповання окупантів перебуватиме в оперативному оточенні нашими військами.

Що таке оперативне оточення

Жданов пояснив, що військовий термін "оперативне оточення" означає, що наші війська фактично повністю перекриють Слобожанський оперативний напрямок.

Тому ми говоримо не просто про оточення,

– наголосив він.

За словами військового експерта, Балаклія була в оточенні, а точніше – у напівоточенні. Коли ЗСУ її обійшли, то загарбники, які не встигли відступити з неї, здавалися в полон після зачистки нашими військами. Це є тактикою.

Коли ж ми перекриваємо повністю оперативний напрямок і логістичні шляхи, то це вже оперативне мистецтво,

– заявив Жданов.

Тобто, резюмував військовий експерт, масштаб набагато більший.

Жданов пояснив, яке значення матиме звільнення Куп'янська: дивіться відео

Чи можуть росіяни форсувати річку Оскіл

Жданов зауважив, що там, де річка Оскіл є найширшою, її форсування навіть за допомогою понтонних засобів буде дуже складним. Вона фактично є перешкодою. У росіян залишається лише мале вікно в напрямку від Ізюма на Лиман.

Але ми можемо здійснювати вогневий контроль цієї ділянки місцевості за рахунок наших далекобійних систем – як артилерії ствольної, так і реактивної,

– сказав військовий експерт.

Він зазначив, що російське угруповання там зараз може налічувати до 10 тисяч військовослужбовців. Тобто близько 12 – 15 батальйонно-тактичних груп перебувають на лінії фронту навколо Ізюма.

Жданов додав, що Оскіл можливо форсувати на відрізку, який ближче до Ізюма. Але все залежатиме від нашої розвідки та можливостей артилерії.

Важливо! У Пентагоні заявили, що бачать обнадійливі ознаки в українському контрнаступі на Херсонщині та Харківщині. За подіями дуже уважно стежать.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: останні новини

Українські військові продовжують упевнено просуватися по всій лінії фронту. Як зауважили у Генштабі, за кілька останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.

8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію Харківської області. Над містом знову замайорів український прапор.

Також Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру в Харківській області, про що раніше повідомляли у соцмережах.

Російські війська тікаючи з Харківщини не встигають прихопити з собою нічого. Тож залишають техніку та величезні склади боєкомплектів ближнім – українським захисникам.

Загалом Сили оборони України вже звільнили приблизно 30% території Харківської області. Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що там взяли в полон дуже багато російських військових.

Варте уваги – ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині: дивіться відео