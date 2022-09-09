"Ленд-ліз" від окупантів

Наші воїни не гребують подарунками і люб'язно приймають допомогу, от тільки використати планують проти дарувальників. Жартують, що це прийшов "ленд-ліз".

Увага Ізюмське угруповання росіян зараз в "котлі", – Нарожний дав прогноз для окупантів на осінь

Просто шикарні подарунки залишають нам росіяни. Наскільки вони були самовпевнені, що навезли таку купу боєкомплектів. Але коли стикнулись з реальністю, то вже забирати назад із собою нічого не стали, бо ледь власні мокрі від страху штани встигли вдягнути і втекти,

– пишуть наші захисники.

Головне про деокупацію Харківщини

ЗСУ проводять успішний і ефективний контрнаступ на Харківському напрямку. Поки ворог очікував активності лише на Півдні, нашим військовим вдалося вибити його на Харківщині.

Всього за 3 дні наші воїни просунулися майже на 50 кілометрі, зокрема, звільнили Балаклію. Сьогодні Нацгвардія також підтвердила деокупації Волохового Яру.

Російські війська оголосили про перенесення "столиці" тимчасово окупованих районів Харківщини до Вовчанська, що розташований на Півночі неподалік від кордону з росією, бо боятьься наближення захисників до Куп'янська.

Варте уваги – ворог обстріляв Харків, щоб помститися ЗСУ за контрнаступ: дивіться відео