Нацгвардія підтвердила деокупацію Волохового Яру на Харківщині. Про це у соцмережах повідомляли ще 8 вересня, але офіційних підтверджень не було.

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Воїни підняли прапор

Сьогодні ж, 9 вересня, Нацгвардія підтвердила, що село Ворохів Яр звільнили. Опублікували те саме відео, яке вже розійшлось раніше. На ньому наші військові піднімають прапор над селом.

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Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповідав про успіхи наших військових на фронті. Він зауважив, що їм вдається просуватися, хоч і для цього потрібно докласти чимало зусиль. Упродовж останніх кількох днів нашим військовим вдалося звільнити понад 1000 квадратних кілометрів від ворога. Водночас він наголосив на тому, що захисникам України дуже важко, але вони роблять все для того, щоб просуватися вперед.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав, що на Балаклійському напрямку ЗСУ досягнули успіхів. Тож ті населені пункти, які таки вдалося звільнити від ворога, вже проходять етап зачистки.

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