Як зазначили у Генштабі ЗСУ, упродовж трьох днів нашим військовим вдалося на Харківщині просунутися на 50 кілометрів. І це лише початок контрнаступу.

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Наші військові повертають рідні землі

Як зазначають у СБУ, наразі ми крок за кроком займаємося поверненням рідних міст, а також сіл. До прикладу, звільнити від ворога Високопілля та Балаклію вдалося завдяки спільним зусиллям. Ворога з населених пунктів вибили спецпризначенці Центру операцій "А" СБУ, а також військові з Сил оборони.

Йдемо вперед – до нових Перемог! І жоден ворог нас не зупинить! Працюємо далі! Слава Україні!,

– наголосили в СБУ.

Як наші військові звільняли Балаклію та Високопілля / Фото СБУ

ЗСУ просуваються, хоч це і важко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, як правило, не коментує ситуацію на фронті. Але цього разу, враховуючи медійний розголос, він вирішив у кількох словах описати те, що переживають наші військові.

Він зазначив, що на минулі дні нашим захисникам вдалося звільнити понад 1000 квадратних кілометрів з-під окупації. Водночас слід розуміти, що зробити це було дуже непросто. Попри це все, нашим військовим вдається просуватися вперед.

Харківщину продовжують звільняти

Як зазначили в Інституті з вивчення війни, на Харківщині скоро буде ще один звільнений від ворога населений пункт. Аналітики прогнозують, що упродовж 72 годин ЗСУ зможуть вибити окупантів з Куп'янська. Зауважимо, що це місто для загарбників надзвичайно важливе. Його використовують для підтримки війська на Ізюмському напрямку.

Згідно з прогнозами, наші військові вже могли підійти до Куп'янська на відстань у 15 кілометрів. Як зазначають оглядачі, це зробить тил окупантів максимально вразливим. Тож у ЗСУ буде ще більше можливостей продовжити звільняти території, захоплені російськими бійцями.

За попередніми даними, захисники України вже могли відбити у ворога Борщівку та Іванівку, розташовані уздовж траси Е40. Крім того, вони мали можливість деокупувати Шевченкове. Якщо ж цього не зробили, то точно просунулися до Грушівки. Про це свідчать самі окупанти, які бідкаються на бої, що тривають поблизу населеного пункту.

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