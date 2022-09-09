Упродовж останніх кількох днів усі обговорюють активний контрнаступ ЗСУ на низці напрямків. Валерій Залужний зазвичай не коментує поточну ситуацію на фронті, але цього разу вирішив зробити виняток.

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Звільнено ще понад 1000 квадратних кілометрів

За словами головнокомандувача, упродовж останніх кількох днів нашим військовим вдалося звільнити понад 1000 квадратних кілометрів від ворога. Водночас він наголосив на тому, що захисникам України дуже важко, але вони роблять все для того, щоб просуватися вперед. Крім того, Залужний подякував громадянам нашої держави, які не лише чекають, а й допомагають ЗСУ.

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Спробуймо детальніше розповісти про контрнаступ станом на сьогодні. Як зазначили у Генштабі, нашим військовим вдалося досягнути чималих здобутків на Харківщині. Упродовж останніх кількох днів вони просунулися майже на 50 кілометрів. І зробили це захисники України завдяки злагодженим діям та неабияким вмінням, а також підтримці місцевого населення. Усе це вкупі неабияк тривожить окупантів.

Куп'янськ скоро може знову стати українським

Аналітики з Інституту з вивчення війни поділилися черговим прогнозом. Вони зауважили, що наші військові продовжують впевнено рухатися у напрямку Куп'янська. Підкреслимо, що це місто – ключовий логістичний центр ворога. Через нього окупанти перекидають як техніку, так і живу силу на Ізюмський напрямок.

Укладачі звіту додали, що захисники України могли наблизитися до Куп'янська на відстань у 15 кілометрів. Тож відповідна активність ЗСУ означає, що тилові позиції загарбників у неабиякій небезпеці. Тож питання відвоювання територій – лише справа часу. Що стосується того самого часу, то місто, за прогнозами аналітиків, можуть відвоювати упродовж 72 годин.

За наявними даними, ЗСУ вдалося відбити Борщівку та Іванівку. Ці населені пункти розташовані уздовж траси Е40. Також захисники України могли або відбити Шевченкове, або обійти його у напрямку Грушівки. Що стосується останньої, то там, за словами загарбників, точаться бої.

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