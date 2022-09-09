Нагадаємо, російські війська окупували місто 2 березня. Відтоді виживати у ньому стало дуже важко. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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Це складно. Буде багато сліз – від доброго до поганого,
– сказала вона.
Життя перетворилося на пекло
Кореспондентка зауважила, що до війни у Балаклійському районі проживали 34 000 мешканців, а сьогодні там залишилося близько 10 000. Так, населення зменшилося втричі, адже люди масово тікали від окупації.
"Перший час місцеві змушені були сидіти в укриттях. А потім потрібно було якось жити, знаходити кошти, працювати, аби прогодувати себе", – зауважила Черненко.
Місцеві жителі зустрічали ЗСУ навколішках
Відзначимо, українські захисники та захисниці деокупували 20 населених пунктів. У мережі з'явилися відео з підняттям прапорів над міськими та районними адміністраціями. Місцеві мешканці зустрічали ЗСУ обіймами, пропонували обідати. "Вони просто навколішках стоять, коли проїжджає техніка, адже розуміють, що повертається нормальне життя", – додала кореспондентка.
Звільнення Балаклії та інших населених пунктів: основне
- Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Українські захисники поступово звільняють тимчасово окуповані міста й селища.
- У Генштабі зауважили, що за три дні ЗСУ просунулися на 50 кілометрів углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма.
- Вчора, 8 вересня, українські військові вигнали окупантів з Балаклії та підійняли над містом український стяг. Президент України Володимир Зеленський. Він подякував воїнам за героїчну боротьбу та повернення населеного пункту під контроль України.
- Бої за Балаклію стали справжнім розгромом російської армії. Про це свідчить розкидана на дорозі ворожа техніка.
- Життя в окупації стало жахливим випробуванням для місцевих. Коли у місто зайшли ЗСУ – вони не приховували неймовірного щастя та сліз радості на очах.
- Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що наступним звільненим населеними пунктом стане Куп'янськ. Він вважається ключовим логістичним центром для окупантів.
- За даними Генштабу, наразі вдалося звільнити понад 20 населених пунктів. Загальна площа повернутих територій становить 700 квадратних кілометрів.
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