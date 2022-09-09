Нагадаємо, російські війська окупували місто 2 березня. Відтоді виживати у ньому стало дуже важко. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Це складно. Буде багато сліз – від доброго до поганого,

– сказала вона.

Життя перетворилося на пекло

Кореспондентка зауважила, що до війни у Балаклійському районі проживали 34 000 мешканців, а сьогодні там залишилося близько 10 000. Так, населення зменшилося втричі, адже люди масово тікали від окупації.

"Перший час місцеві змушені були сидіти в укриттях. А потім потрібно було якось жити, знаходити кошти, працювати, аби прогодувати себе", – зауважила Черненко.

Місцеві жителі зустрічали ЗСУ навколішках

Відзначимо, українські захисники та захисниці деокупували 20 населених пунктів. У мережі з'явилися відео з підняттям прапорів над міськими та районними адміністраціями. Місцеві мешканці зустрічали ЗСУ обіймами, пропонували обідати. "Вони просто навколішках стоять, коли проїжджає техніка, адже розуміють, що повертається нормальне життя", – додала кореспондентка.

Звільнення Балаклії та інших населених пунктів: основне

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