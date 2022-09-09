Напомним, российские войска оккупировали город 2 марта. С тех пор выживать в нем стало очень тяжело. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Это сложно. Будет много слез – от хорошего до плохого,

– сказала она.

Жизнь превратилась в ад

Корреспондентка отметила, что до войны в Балаклейском районе проживало 34 000 жителей, а сегодня там осталось около 10 000. Так, население уменьшилось втрое, ведь люди массово убегали от оккупации.

"Первое время местные вынуждены были сидеть в укрытиях. А потом нужно было как-то жить, находить средства, работать, чтобы прокормить себя", – отметила Черненко.

Местные жители встречали ВСУ на коленях

Отметим, что украинские защитники и защитницы деоккупировали 20 населенных пунктов. В сети появились видео с поднятием флагов над городскими и районными администрациями. Местные жители встречали ВСУ объятиями, предлагали обед. "Они просто на коленях стоят, когда проезжает техника, ведь понимают, что возвращается нормальная жизнь", – добавила корреспондентка.

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