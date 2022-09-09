Мобилизированных из квазиреспублик будут судить

Журналист Дмитрий Казанцев опубликовал пост коллаборанта игоря димитриева (бывшего депутата горсовета Одессы), где говорится, что более сотни мобилизованных с оккупированных территорий планируют отдать под суд за сдачу Балаклеи. Должны же как-то оправдать свои провалы.

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Крайними в провале россии в Харьковской области сделают мобилизованных из Луганской области. Ничуть не сомневаюсь, что так и будет,

– отметил Казанцев.

Он также считает, что и "после поражения россии (а оно неизбежно наступит), крайними сделают именно деятелей ЛДНР, которых объявят главными виновниками войны, заварившими всю кашу".

Россия оправдает свои поражения

"Их никому не жалко, за них никто не вступится, они станут удобными для всех козлами отпущения. Пчеловоды, Ходаковские, Мельники первыми пойдут под нож", – отмечает Казанцев.

Поэтому, по мнению журналиста, российская пропаганда после поражения объяснит, что жители из Донецкой и Луганской областей на самом деле "хохлы", которые не хотели воевать, тайно работали на Америку и специально втянули россию в заранее проигрышную войну.



Россияне уже разгоняют сдачу позиций мобилизованных по квазиреспубликам / Скриншот Денис Казанцев

Россия действительно молчит о потере Балаклеи

В то время как Украина уже подняла флаг в центре Балаклеи, а местные жители со слезами на глазах встречают украинских воинов, российское военное и высшее руководство молчит о потере контроля над поселком. Там уверяют, что все под контролем.

В то же время, сами россияне и военные эксперты уже активно обсуждают потерю Балаклеи. По оценкам аналитиков ISW это значительно подорвало доверие россиян к военному командованию.

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