В Минобороны россии снова не смогли признать поражение оккупантов в Харьковской области и создать желаемый нарратив через пропагандистских СМИ.

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Почему россия не успела объяснить свое поражение

Российское Миноброны только заявило об уничтожении украинского склада боеприпасов в Балаклее. Некоторые пропагандисты жаловались на то, что кремль не вовремя захватил информационное пространство, чтобы предотвратить распространение правдивой информации.

Пропагандистские блогеры в значительной степени поддержали нарративы Минобороны россии о том, что украинское контрнаступление в Херсонской области полностью провалилось всего за несколько дней до украинского прорыва в Харьковской области. Такие изменения можно частично объяснить недостатками российской информационной стратегии во время войны, а именно:

Минобороны россии тяжело реагировать на неожиданные украинские операции, поскольку его информационная стратегия основывается на изображении российского вторжения в Украину как легкой и безошибочной операции.

Кремлю требуется значительное время для разработки и распространения ложных нарративов в российском информационном пространстве. Россия успешно сделала это перед долгожданным украинским контрнаступлением на Юге. Но не смогла подготовить нарратив по поводу украинских операций в Харьковской области.

российские блогеры будут делиться и рекламировать кадры и изображения боевых действий, невыгодных для российских сил, доминирующих в информационном пространстве.

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