У Міноборони росії знову не змогли визнати поразку окупантів у Харківській області та створити бажаний наратив через пропагандистських ЗМІ.

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Чому росія не встигла пояснити своєї поразки

Російське Міноброни лише заявило про знищення українського складу боєприпасів у Балаклії. Деякі пропагандисти скаржилися на те, що кремль не вчасно захопив інформаційний простір, щоб запобігти поширенню правдивої інформації.

Пропагандистські блогери значною мірою підтримали наративи Міноборони росії про те, що український контрнаступ у Херсонській області повністю провалився лише за кілька днів до українського прориву в Харківській області. Такі зміни можна частково пояснити недоліками російської інформаційної стратегії під час війни, а саме:

Міноборони росії важко реагувати на несподівані українські операції, оскільки його інформаційна стратегія ґрунтується на зображенні російського вторгнення в Україну як легкої та безпомилкової операції.

Кремлю потрібен значний час для розробки та поширення неправдивих наративів у російському інформаційному просторі. росія успішно зробила це перед довгоочікуваним українським контрнаступом на Півдні. Але не змогла підготувати наратив щодо українських операцій у Харківській області.

російські блогери будуть ділитися та рекламувати кадри та зображення бойових дій, невигідних для російських сил, які будуть домінувати в інформаційному просторі.

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