Мобілізованих із квазіреспублік судитимуть

Журналіст Дмитро Казанцев опублікував пост колаборанта ігоря димитрієва (колишнього депутата міськради Одеси), де йдеться, що понад сотню мобілізованих із окупованих територій планують віддати під суд за здачу Балаклії. Мусять же якось виправдати власні провали.

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Крайніми у провалі росії на Харківщині зроблять мобілізованих із Луганської області. Анітрохи не сумніваюся, що так і буде,

– зазначив Казанцев.

Він також вважає, що і "після поразки росії (а воно неминуче настане), крайніми зроблять саме діячів ЛДНР, яких оголосять головними винуватцями війни, які заварили всю кашу".

Росія виправдає свої поразки

"Їх нікому не шкода, за них ніхто не заступиться, вони стануть зручними для всіх цапами-відбувайлами. Пасічники, Ходаківські, Мірошники першими підуть під ніж", – зазначає Казанцев.

Тож, на думку журналіста, російська пропаганда, після поразки пояснить, що жителі із Донеччини і Луганщини насправді "хохли", які не хотіли воювати, таємно працювали на Америку і спеціально втягнули росію у заздалегідь програшну війну.



Росіяни уже розганяють здачу позицій мобілізованих з квазіреспублік / Скриншот Денис Казанцев

Росія й справді мовчить про втрату Балаклії

У той час як Україна уже підняла прапор у центрі Балаклії, а місцеві жителі зі слізьми на очах зустрічають українських воїнів, російське військове та вище керівництво мовчить про втрату контролю над селищем. Там запевняють, що усе під контролем.

Водночас самі росіяни та військові експерти уже активно обговорюють втрату Балаклії. За оцінками аналітиків ISW, це значно підірвало довіру росіян до військового командування.

Важливо! ЗСУ просунулися на 50 кілометрів углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма 8 вересня. І це лише початок контрнаступу в регіоні, адже аналітики переконані, що скоро вдасться звільнити ще й Куп'янськ.

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