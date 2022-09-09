Щирі обійми та сльози радості: Балаклію повернули додому

Ще вчора з'явилось перше відео з Балаклії, як місцеві обіймами та зі сльозами на очах зустріли українських воїнів, сьогодні військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував ще одне щемливе відео.

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Ще одне щире відео зі звільненої української землі,

– підписав ролик журналіст.

Місцеві із радісними вигуками дякують захисникам, що повернули Балаклію додому, обіймають воїнів і не приховують емоцій.

У відео звучить пісня "На лінії вогню" Океан Ельзи. Зворушливі слова композиції разом з такою реакцією місцевих зворушують до глибини душі.

Військові радісно йдуть на контакт із місцевими. Зрозуміло, вони теж неймовірно раді, що звільнити селище вдалось. Один із захисників традиційно кинув на землю символіку ворога та став на неї ногами.

Головне про деокупацію Балаклії

Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Українські захисники поступово звільняють міста та села, які перебували в окупації.

Так, ЗСУ просунулися на 50 кілометрів углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма 8 вересня.

І це лише початок контрнаступу в регіоні, адже аналітики переконані, що скоро вдасться звільнити ще й Куп'янськ.

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