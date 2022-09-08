Кадри з Балаклії, яку звільнили Збройні Сили України, опублікував журналіст Денис Казанський. На дорозі, яка веде до Шевченкового розкидана техніка окупантів.

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Балаклія стала помстою за Іловайськ

Денис Казанський назвав розгром росіян помстою за Іловайськ, де в 2014 році росія влаштувала котел, у якому загинули понад 3 сотні українських військових.

Втрати окупантів у боях за Балаклію покищо невідомі. Російські пропагандисти уже говорить про нібито "стратегічний відступ" і вигадують іншу маячню для виправдання своїх провалів. Водночас розбита техніка на дорозі з "новою російською свастикою" свідчить про те, що втрати окупантів серйозні.

Розбита техніка росіян у Балаклії: дивіться відео (обережно, присутня нецензурна лексика, 18+)

Звільнення Балаклії від окупантів: головне

Ще на початку березня Балаклія на Харківщині опинилася під окупацією – мер міста Іван Столбовий зрадив Україну, перейшов на бік окупантів та разом з родиною виїхав до росії.

Вдень 8 вересня стало відомо про звільнення низки населених пунктів Харківщини, однак конкретних назв Генштаб не опублікував. Увечері президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому наші захисники на тлі піднятого державного прапора відзвітували про звільнення Балаклії від російських окупантів.

Ще пізніше російські пропагандисти осоромилися. У росії весь день обговорюють втрату Балаклії, наш стяг уже майорить там, але міноборони та державні ЗМІ продовжують запевняти, що Балаклія нібито досі під контролем росіян.

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