Кадры из Балаклеи, которую освободили Вооруженные Силы Украины, опубликовал журналист Денис Казанский. На дороге, которая ведет к Шевченко разбросана техника оккупантов.

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Балаклея стала местью за Иловайск

Денис Казанский назвал разгром россиян местью за Иловайск, где в 2014 году россия устроила котел, в котором погибли более 300 украинских военных.

Потери оккупантов в боях за Балаклею пока неизвестны. Российские пропагандисты уже говорят о якобы "стратегическом отступлении" и придумывают другой бред для оправдания своих провалов. В то же время, разбитая техника на дороге с "новой российской свастикой" свидетельствует о том, что потери оккупантов серьезные.

Разбитая техника россиян в Балаклее: смотрите видео (осторожно, присутствует нецензурная лексика, 18+)

Освобождение Балаклеи от оккупантов: главное

Еще в начале марта Балаклея на Харьковщине оказалась под оккупацией – мэр города Иван Столбовой изменил Украине, перешел на сторону оккупантов и вместе с семьей выехал в россию.

Днем 8 сентября стало известно об освобождении ряда населенных пунктов Харьковщины, однако конкретные названия Генштаб не опубликовал. Вечером президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором наши защитники на фоне поднятого государственного флага отчитались об освобождении Балаклеи от российских оккупантов.

Еще позже российские пропагандисты оконфузились. В россии весь день обсуждают потерю Балаклеи, наш флаг уже развевается там, но минобороны и государственные СМИ продолжают уверять, что Балаклея якобы до сих пор под контролем россиян.

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