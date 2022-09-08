Наші воїни повісили стяг України над містом. Володимир Зеленський підтвердив це офіційно.

До теми З українськими прапорами: військові показали, як їх зустрічають на деокупованих землях

Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом,

– сказав він.

Президент подякував і сказав, що пишається воїнами.

Звільнена Балаклія: дивіться відео

Які ще населені пункти звільнили ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Вони звільняють міста та села. Зокрема, наші захисники звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Вони повністю очистили від російських військ село Озерне.

На Харківщині також звільнили населений пункт Байрак. Ще українські військові після успішного прориву прагнуть взяти Шевченкове та продовжити наступ на Куп'янськ. У Генштабі заявили, що вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих території – 700 квадратних кілометрів.

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