Наші воїни повісили стяг України над містом. Володимир Зеленський підтвердив це офіційно.
До теми З українськими прапорами: військові показали, як їх зустрічають на деокупованих землях
Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом,
– сказав він.
Президент подякував і сказав, що пишається воїнами.
Звільнена Балаклія: дивіться відео
Які ще населені пункти звільнили ЗСУ
- Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках. Вони звільняють міста та села. Зокрема, наші захисники звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Вони повністю очистили від російських військ село Озерне.
- На Харківщині також звільнили населений пункт Байрак. Ще українські військові після успішного прориву прагнуть взяти Шевченкове та продовжити наступ на Куп'янськ. У Генштабі заявили, що вдалося звільнити понад 20 населених пунктів, а загальна площа повернутих території – 700 квадратних кілометрів.
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