Успіхи ЗСУ на Харківщині

За 2 дні ЗСУ змогли звільнити понад 20 населених пунктів. Наступ триває. Про це на брифінгу 8 вересня розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

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Наголошується, що Збройні Сили України вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Наразі тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів.

Так, станом на 6 – 7 вересня відвойовано близько 400 квадратних кілометрів. Зауважимо, що ЗСУ могли звільнити Шевченкове, Волохів Яр та Іванівку й можуть перебувати на підступах до Куп'янська.

Просування йде на схід, вздовж траси N26 у бік Куп'янська та по E40 у бік Ізюму відповідно. Крім того, завдаються удари по шляхах постачання російського ворога.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов також прокоментував заяву Генштабу. При цьому додав, що багато про що, поки не можуть говорити, але контрнаступ на Харківщині триває.

Загальна площа повернутих території – понад 700 кілометрів

Громов повідомив і про звільнені населені пункти. Так, загальна площа території, поверненої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямку, становить понад 700 квадратних кілометрів.

Яка ситуація на Харківщині: коротко

За інформацією Інституту вивчення війни, ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Через це російські окупанти могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.

Нещодавно також з'являлась інформація про звільнення кількох населених пунктів у Балаклійській громаді. Водночас людей закликали дотримуватись інформаційної тиші.

На окупованій території Харківщини окупанти зазнають численних втрат. Як повідомили у Генштабі, є підрозділи, в яких 40% важкопоранених і вбитих.

Крім того, Збройні Сили України 8 вересня на Харківщині полонили трьох військових армії росії. Як з'ясувалося, їм лише по 20 років, а приїхали вони з частин Брянської та Калінінградської областей.

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