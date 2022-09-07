Зокрема, ворог зазнає втрат в Олександрівці. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 7 вересня.

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росіяни мають багато втрат на Харківщині

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими,

– мовиться в повідомленні.

Тіла багатьох загиблих окупантів не ідентифіковані. Офіційно вони вважаються "зниклими безвісти".

Свіжі втрати ворога за минулу добу

Авіація Сил оборони завдала 27 ударів ворогові та знищила склад боєприпасів окупантів. Також завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки росіян.

Підрозділи ППО наших військ на різних напрямках знищили:

літак Су-25,

вертоліт Ка-52,

БпЛА,

5 крилатих ракет типу Х-101.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань уразили 7 пунктів управління і 13 об’єктів зосередження самих росіян.

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