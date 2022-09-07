В частности, враг несет потери в Александровке. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 7 сентября.
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россияне имеют много потерь в Харьковской области
Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, понесут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми,
– говорится в сообщении.
Тела многих погибших оккупантов не идентифицированы. Официально они считаются "пропавшими без вести".
Свежие потери врага за прошедшие сутки
Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов противнику и уничтожила склад боеприпасов оккупантов. Также нанесла поражение почти по 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники россиян.
Подразделения ПВО наших войск по разным направлениям уничтожили:
- самолет Су-25,
- вертолет Ка-52,
- БПЛА,
- 5 крылатых ракет типа Х-101.
Ракетные войска и артиллерия наземных группировок поразили семь пунктов управления и 13 объектов сосредоточения самих россиян.
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