Авиация Сил обороны совершила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов оккупантов. Также нанесла поражение почти по 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники россиян. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба 7 сентября.

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Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили:

самолет Су-25,

вертолет Ка-52,

БПЛА,

5 крылатых ракет типа Х-101.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок поразили семь пунктов управления и 13 объектов сосредоточения живой силы врага.

В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня – тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов,

– пишут в Генштабе.

Кроме того, наши военные успешно отразили несколько атак захватчиков. ВСУ откинули оккупантов в районах Григорьевки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опросного.

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