Авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів окупантів. Також завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки росіян. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу 7 вересня.

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Українські військові знищили багато ворожої техніки

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили:

літак Су-25,

вертоліт Ка-52,

БпЛА,

5 крилатих ракет типу Х-101.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань уразили 7 пунктів управління і 13 об’єктів зосередження живої сили ворога.

В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня – тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів,

– пишуть у Генштабі.

Окрім того, наші військові успішно відбили кілька атак загарбників. ЗСУ відкинули окупантів у районах Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного.

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