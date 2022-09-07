Місцеві телеграм-канали повідомили про 3 "прильоти". Офіційної інформації про "бавовну" наразі немає, пише 24 канал.
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На кадрах з місця події видно, що дим підіймається у 3 місцях. "Бавовна" нібито була в районі сусіднього селища Козацьке. Російські окупанти навіть оголосили в місті повітряну тривогу.
У Новій Каховці повідомили про "бавовну": відео
Окупанти не мають спокою в Новій Каховці
У Новій Каховці часто повідомляють про "бавовну". Ввечері 5 вересня у місті також було гучно. У цей вечір вибухи почули у багатьох населених пунктах на Півдні України. Зокрема, у Чорнобаївці та Бериславському районі Херсонської області, а також у Снігурівці на Миколаївщині.
Ще в середині серпня депутат Херсонської облради та військовий тероборони Сергій Хлань казав, що з Нової Каховки зробили "другу Чорнобаївку". Російські військові стягнули в окуповане місто велику кількість зброї та важкої техніки, а ЗСУ по них добряче "відпрацювали".
Останні новини про контрнаступ ЗСУ на Півдні
Українські бійці активно нищать ворога на Півдні. Упродовж 6 вересня наша авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань. Унаслідок успішних дій ЗСУ ворог втратив:
- 83 військових,
- 5 танків,
- 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С",
- 3 гармати "Гіацинт-Б",
- 3 одиниці автобронетехніки.
Крім того, ЗСУ "приземлили" штурмовик Су-25, а також безпілотник типу "Орлан". Також відомо, що загарбники позбулися 3 складів з боєприпасами.
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