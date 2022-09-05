Про це пишуть місцеві ЗМІ, інформує 24 канал. За останній час пролунало декілька потужних вибухів у Херсонській та Миколаївській областях.

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Де помітили нову "бавовну"

Увечері 5 вересня у Новій Каховці та Чорнобаївці Херсонської області місцеві жителі чули вибухи. Також повідомляють про декілька ракетних ударів у Херсонському районі.



У Новій Каховці чули вибухи / фото Ху***ий Херсон

Крім того, вибухи лунали у Снігурівці Миколаївської області.

Смажиться русня,

– зазначили очевидці.



У Снігурівці нова "бавовна" / фото Сергій Стерненко

Також "бавовну" чули у Бериславському районі на Херсонщині.

"Подейкують, що бавовна прилетіла по позиціях русні", – пишуть місцеві телеграм-канали.

Як ЗСУ звільняють Херсонщину

Вночі 5 вересня ЗСУ влучили в переправу, через яку росіяни перекидали свою техніку. Також воїни поцілили у склад БК в районі Томиної Балки, що в Херсонському районі.

Під Чорнобаївкою є влучання в скупчення техніки РЕБ та БК. У Каховському районі також влучання в скупчення техніки.

Крім того, у районі Дар’ївки ЗСУ відпрацювали по позиціях окупантів. А в районі Таврійська "бавовна" прийшла просто на ворожу базу.

Також 5 вересня жителі Нової Каховки вкотре почули вибухи. За попередньою інформацією, на міст через ГЕС завітала "бавовна". Окупанти намагались застосувати ППО – про це свідчать білі сліди у небі. Проте, вочевидь, це не врятувало від "прильоту".

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