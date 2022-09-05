Об этом пишут местные СМИ, передает 24 канал. За последнее время произошли несколько мощных взрывов в Херсонской и Николаевской областях.

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Где заметили новый "хлопок"

Вечером 5 сентября в Новой Каховке и Чернобаевке Херсонской области местные жители слышали взрывы. Также сообщают о несколько ракетных ударов в Херсонском районе.



В Новой Каховке слышали взрывы / фото Ху**ый Херсон

Кроме того, взрывы раздавались в Снегиревке Николаевской области.

Жарится русня,

– отметили очевидцы.



В Снигиревке новый "хлопок" / фото Сергей Стерненко

Также "хлопок" слышали в Бериславском районе Херсонской области.

"Поговаривают, что хлопок прилетел по позициям русни", – пишут местные телеграм-каналы.

Как ВСУ освобождают Херсонщину

Ночью 5 сентября ВСУ попали в переправу, по которой россияне перебрасывают свою технику. Также воины попали в склад БК в районе Томиной Балки в Херсонском районе.

Под Чернобаевкой есть попадание в скопление техники РЭБ и БК. В Каховском районе также попадание в скопление техники.

Кроме того, в районе Дарьевки ВСУ отработали по позициям оккупантов. А в районе Таврийска "хлопок" пришелся прямо на вражескую базу.

Также 5 сентября жители Новой Каховки в очередной раз услышали взрывы. По предварительной информации, мост через ГЭС посетил "хлопок". Оккупанты пытались применить ПВО – об этом свидетельствуют белые следы в небе. Однако, по-видимому, это не спасло от "прилета".

В Херсоне слышали сильный "хлопок": смотрите видео