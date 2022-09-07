Місцева влада просить людей не поширювати непідтвердженої інформації, попри всі емоції. Також міська рада нагадала людям правила інформаційної тиші.

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Балаклійська міськрада просить дотримуватись інформаційної тиші

Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші,

– мовиться в повідомленні.

Місцевим жителям слід дотримуватись таких правил:

не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони, дані про пересування українських військ;

інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки повідомляйте чат-боту Е-Ворог або пишіть міськраді в повідомлення.

Куп'янська міськрада повідомила про наближення ЗСУ

У фейсбуці Куп'янської міськради з'явився перший допис за понад 5 місяців. Окупанти загарбали місто ще в кінці лютого.

Зі зверненням виступив депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль, який заявив, що ЗСУ вже близько.

"Куп'янськ завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел", – заявив Крохмаль.

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