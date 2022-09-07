Зі зверненням виступив депутат Куп'янської міської ради Вадим Крохмаль. До речі, це перший допис на сторінці установи за 5 місяців.

До речі ЗСУ вдарили по ворогу біля Семенівки та Куп'янська на Харківщині, знищений склад з боєприпасами

Людей просять підготувати укриття

Жителів Куп'янська закликали не нехтувати своєю безпекою. Слід підготувати сховища та стратегічний запас їжі, павербанки мають бути зарядженими.

ЗСУ вже близько. Куп'янськ завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел,

– мовиться у дописі.

Окупанти ще сподіваються на "референдум"

Крохмаль розповів, що, попри все, окупанти таки готуються до так званого "референдуму". Їм допомагають колаборанти. Їх списки вже є в СБУ. Депутат закликав місцевих не брати участі у цих фейкових дійствах. За це передбачена кримінальна відповідальність.

Російські загарбники розганяють байки, мовляв, українська влада покинула Куп'янськ. Однак це не так. Крохмаль запевнив, що місто буде звільнено скоро.

Звернення депутата Куп'янської міськради: відео

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