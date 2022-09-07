С обращением выступил депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль. Кстати, это первое сообщение на странице учреждения за 5 месяцев.

Кстати ВСУ ударили по врагу возле Семеновки и Купянска на Харьковщине, уничтожен склад с боеприпасами

Людей просят подготовить укрытия

Жителей Купянска призвали не пренебрегать своей безопасностью. Следует подготовить укрытия и стратегический запас пищи, павербанки должны быть заряжены.

ВСУ уже близко. Купянск всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников,

– указано в сообщении.

Оккупанты еще надеются на "референдум"

Крохмаль рассказал, что, несмотря ни на что, оккупанты готовятся к так называемому "референдуму". Им помогают коллаборанты. Их списки уже есть у СБУ. Депутат призвал местных не участвовать в этих фейковых действах. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Российские захватчики разгоняют басни, мол, украинские власти покинули Купянск. Однако это не так. Крохмаль заверил, что город будет освобожден скоро.

Обращение депутата Купянского горсовета: видео

Раньше – как живет оккупированный Купянск: видео