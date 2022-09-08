Коли наш воїн побачив їх вік, він не зміг стримати нецензурну лексику. Відео з полоненими показали самі ЗСУ.

Цікаво На Харківщині ЗСУ взяли в полон російського підполковника

Військовополоненим лише по 20 років

Як з'ясувалося, молодикам було лише по 20 років, а приїхали вони з частин Брянської та Калінінградської областей.

Як стверджують росіяни, вони не знали, що їдуть на війну в Україну. В це, правда, важко віриться, враховуючи, що війна станом на 8 вересня триває 197-й день.

Ми вже загубили тут друзів, рідних. В мене батько місяць назад загинув. Через цю війну. Я хочу жити мирно. Працювати у школі, як я працював, виховувати діток, виховувати своїх дітей. З дружиною хочу жити. На біса ви сюди приперлися?! Ми жили нормально, всі радувалися життю тут. Навіщо ви тут потрібні?

– запитував захисник України.

Як сказали полонені, їм війна не потрібна, тож військовий ЗСУ закликав їх після обміну розповідати всій країні, що українці не хочуть війни.

На Харківщині взяли в полон молодих росіян: відео. Увага! Нецензурна лексика

Що відбувається на Харківщині

Згідно з даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Через це російські окупанти могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.

Нещодавно з'явилась інформація про звільнення кількох населених пунктів у Балаклійській громаді. Утім людей закликали дотримуватись інформаційної тиші й чекати офіційної інформації.

На окупованій території Харківщини окупанти зазнають численних втрат. Як повідомили у Генштабі, є підрозділи, в яких 40% важкопоранених і вбитих.

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