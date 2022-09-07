У Балаклії в Харківській області ЗСУ взяли в полон кількох ворогів на чолі зі своїм командиром. Загалом наші бійці успішно просуваються на Харківському напрямку, чим створили неочікуваний сюрприз для окупантів.

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У полон потрапили росіяни з Самарської області

У боях у Балаклії на Харківщині військові ЗСУ взяли в полон вояків російського спеціального загону швидкого реагування. Так званий СОБР. Цікаво, що разом з підопічними до полону потрапив і російський підполковник. Усі вони з Самарської області й непогано поповнять обмінний фонд.

Зокрема, на одному з роликів у мережі можна побачити офіцера окупантів, який стоїть на колінах зі зв'язаними руками. Він – в оточенні бійців ЗСУ. Один з українських військовослужбовців побачивши дві зірки на погонах росіянина сказав: "Ого, підполковник!".

Також у мережі є ще одне відео, де ЗСУ взяли в полон ще кількох військових російської армії. Усі вони уродженці Луганської області й приблизно одного віку – 35 – 40 років.

Крім того, українцям удалось захопити ворожу техніку.

Що відбувається на Харківщині

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ здійснили потужну атаку на ворога біля Балаклії та Вербівки Харківської області. Російські окупанти внаслідок цього могли відійти аж на лівий берег річки Сіверський Донець.

Також Інститут вважає, що ЗСУ вже деокупували Вербівку від росіян. Це сталося, ймовірно, 6 вересня.

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