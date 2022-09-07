Зауважимо, місто надзвичайно постраждало від носіїв "рускава міра". Ворожі ракети б'ють по ньому досі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Майбутнє без пушкіна

Повідомляється, що загалом у Мерефі перейменували 62 вулиці. За словами кореспондентки, там не стало вулиць пушкіна, чернишевського та маяковського. Натомість з'явилися символічні назви на честь героїв армії УНР та Мереф'янської фортеці.

На таких фронтах триває боротьба за Україну на Харківщині,
– зауважила Анна Черненко.

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