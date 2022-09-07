Зауважимо, місто надзвичайно постраждало від носіїв "рускава міра". Ворожі ракети б'ють по ньому досі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Майбутнє без пушкіна

Повідомляється, що загалом у Мерефі перейменували 62 вулиці. За словами кореспондентки, там не стало вулиць пушкіна, чернишевського та маяковського. Натомість з'явилися символічні назви на честь героїв армії УНР та Мереф'янської фортеці.

На таких фронтах триває боротьба за Україну на Харківщині,

– зауважила Анна Черненко.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Вночі 7 вересня російські окупанти знову атакували Харків. Внаслідок пожежі постраждали СТО, прихований паркінг та автомобілі.

У Генштабі повідомляють, що ворог завдав ударів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки. Завдяки роботі ЗСУ російські найманці зазнають суттєвих втрат.

На фейсбук-сторінці міської ради міста Куп'янська, яке окупували ще у лютому, з'явився перший допис. Там звернулися до місцевих жителів, попередивши, що ЗСУ – близько.

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