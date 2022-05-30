Повідомлення про це з'явилося на початку доби 30 травня. Приблизно за пів години до цього російські пропагандистські ресурси повідомляли про запуск ракет. Вони вказували на те, що боєприпаси полетіли з Бєлгородської області.

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За даними інформаційних зливних бачків Кремля, удар здійснили ракетними системами "Іскандер". Вони зазначили, що нібито били по "важливих військових об'єктах". Проте, як показує практика, росіяни б'ють переважно по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, 28 травня в Мерефу теж запустили 2 ракети й росіяни писали про військову ціль. Тоді вони насправді знищили сонячну електростанцію. Як наслідок, там були зруйновані більшість панелей і залишилися вирви, які завглибшки сягали шести метрів.

Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція,

– зауважив тоді керівник електростанції.

Важливо! Якщо ви побачили влучання ракети в жодному разі не знімайте наслідки. Публікацію таких матеріалів у соцмережах протягом кількох годин може допомогти росіянам корегувати удар. Тому такі дії загрожують життю цивільних, рятувальників і наших захисників.