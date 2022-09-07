Отметим, город чрезвычайно пострадал от носителей "русского мира". Вражеские ракеты бьют по нему до сих пор. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Будущее без пушкина

Сообщается, что всего в Мерефе переименовали 62 улицы. По словам корреспондентки, там не стало улиц пушкина, чернышевского и маяковского. Вместо этого появились символические названия в честь героев армии УНР и Мерефянской крепости.

На таких фронтах продолжается борьба за Украину в Харьковской области,
– отметила Анна Черненко.

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