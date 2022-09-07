По предварительной информации, зафиксировали 7 вылетов ракет с территории Белгорода. Об этом сообщила советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Новые детали обстрела Харькова

По словам Поповой, по меньшей мере 2 ракеты попали в здания Харькова. Из-за этого возник пожар и пострадали СТО, крытый паркинг и автомобили.

Также выбило стекла в одной из подстанций скорой помощи, которая располагалась недалеко от места "прилета".

К счастью, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.

Что говорят в ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова 2 ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась автомойка, которая была рядом.

Пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших. Сегодня около 4 часов утра зафиксировали 1 ракетный удар в городе Змиев Чугуевского района, ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал,

– сообщил он.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области рф.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков / Фото Офис генпрокурора

Россияне атаковали центр Харькова

6 сентября в Харькове из-под руин жилого дома удалось спасти трех человек. По предварительным данным, они не пострадали. Среди спасенных две женщины и один мужчина. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Спасатели разбирали завалы в центре Харькова. Из-под руин жилого дома уже спасли трех человек – двух женщин и мужчину. Предварительно, не пострадали", – заявил мэр.

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