Среди спасенных две женщины и один мужчина. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 11 часов 6 сентября.

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Сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов трех человек

Спасатели разбирают завалы в центре Харькова. Из-под развалин жилого дома уже спасли трех человек – двух женщин и мужчину. Предварительно, не пострадали,

– пишет Игорь Терехов.

В настоящее время спасатели продолжают работать. Все остальные детали будут известны впоследствии.

Что известно о утреннем обстреле Харькова

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков утром 6 сентября. Они попали в жилой многоэтажный дом в центральной части Киевского района. По данным мэра Харькова, здание получило сильные повреждения. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил о еще одном "прилете" в Киевском районе. Оккупанты повредили административное здание. Информации о пострадавших тоже пока нет.

СМИ также сообщают о третьей ракете, которую враг выпустил по Харькову. Однако она взорвалась над русским Белгородом.

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