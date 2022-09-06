Серед врятованих є дві жінки та один чоловік. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов об 11 годині 6 вересня.

До теми Росіяни вдарили ракетами по двох будинках у центрі Харкова

Співробітники ДСНС витягнули з-під завалів трьох людей

Рятувальники розбирають завали у центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей – двох жінок та чоловіка. Попередньо, не постраждали,

– пише Ігор Терехов.

Наразі рятувальники продовжують працювати. Усі інші деталі будуть відомі згодом.

Що відомо про ранковий обстріл Харкова

Російські окупанти вкотре атакували Харків зранку 6 вересня. Вони влучили в житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. За даними мера Харкова, будівля зазнала сильних пошкоджень. Інформації про постраждалих чи жертв поки немає.

Згодом Ігор Терехов повідомив про ще один "приліт" у Київському районі. Окупанти пошкодили адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих теж поки що немає.

ЗМІ також повідомляють про третю ракету, яку ворог випустив по Харкову. Однак вона вибухнула над російським Бєлгородом.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті за даними Генштабу 6 вересня: відео