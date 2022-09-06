Про жертв наразі невідомо. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про ранковий обстріл Харкова

За словами мера, внаслідок обстрілу постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району.

Про жертви та руйнування інформація уточнюється,

– зазначив Терехов.

Нині на місці працюють всі профільні служби. На цю хвилину (9:45 – 24 канал) госпіталізованих немає.

Ще один "приліт"

Міський голова повідомив про ще один "приліт" у центральну частину Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих поки немає.

Терехов наголосив, що житловий будинок за місцем першого "прильоту" сильно постраждав.

До речі, деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що третя ракета, яку пустили по Харкову, вибухнула над російським Бєлгородом.

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Російські окупанти ніяк не дадуть Харкову спокій. Так, 3 вересня у Харківській області внаслідок російських обстрілів спалахнули 22 пожежі. На жаль, під час обстрілу Чугуївського району загинула 45-річна жінка. Ще 2 людини зазнали поранень: 64-річна жінка з Чугуївського району та 43-річний чоловік з Ізюмського району.

Під вечір 4 вересня перші вибухи у місті почалися близько 18:18. Вони пролунали перед оголошенням про повітряну тривогу, яку оголосили о 18:23. У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівка поряд з ними.

Згодом 24 каналу повідомили, що окупанти вдарили по Новобаварському району з С-300. Посеред вулиці утворилася величезна вирва, сильно постраждали кілька приватних будинків і вікна 10-поверхівки.

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