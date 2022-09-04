Шалена кількість пожеж

Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, найбільшу кількість пожеж 3 вересня зафіксували у невеличкому селі Безруки, що.у Дергачівській громаді. Мова йде про 12 пожеж.

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Велика пожежа, що охопила майже 2000 квадратних метрів, зайнялася на Золочівщині. Там горіла ферма – аграрні склади та будівлі.

Також пожежі зафіксували в інших районах області – Харківському, Чугуївському, Ізюмському та ще кількох. Як зауважила журналістка, минулої доби рятувальники Харківщини мали дуже багато роботи.

Є загибла та поранені

На превеликий жаль, атаки окупантів не обійшлися без жертв. Відомо про 45-річну жінку, загиблу в результаті обстрілу Чугуївського району. Ще двох людей було поранено – 64-річну жінку з Чугуївського району та 43-річного чоловіка з Ізюмського району.

Росіяни б'ють хаотично

Судячи з ударів російських окупантів, регіон, як і всю Україну, обстрілюють хаотично. Здається, ніби у них немає коректних цілей – вони б'ють просто в бік якогось населеного пункту. Найбільше страждають житлові будинки та цивільна інфраструктура.

За словами Анни Черненко, влучність ракет С-300, якими найчастіше атакують Харків та область, взагалі не дає зрозуміти, куди могли цілитися росіяни.

Вона розповіла, що після чергових обстрілів, харків'яни читають повідомлення у російських соцмережах та телеграм-каналах, щоб спробувати зрозуміти логіку ударів ворога. Там традиційно пишуть про те, що в приватних будинках та гуртожитках ховаються вигадані ними "українські сили".

Так вони виправдовують це для свого населення. Але це повна дичина, коли ти живеш поруч, бачиш, що саме було зруйновано, що згоріло, де є поранені чи загиблі,

– каже журналістка.

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