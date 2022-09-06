Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Тіло жінки виявили під завалами будинку.

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Наслідки обстрілів Харкова

Увечері 5 вересня перші повідомлення про вибухи в Харкові з'явилися близько 22:15 під час повітряної тривоги. Близько 00:18 в Харківській області знову оголосили про повітряну тривогу і майже одразу з'явилися повідомлення про вибухи в Харкові.

Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що росія завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Одна з ворожих ракет влучила в житловий будинок.

Інша ворожа ракета впала неподалік ще одного житлового будинку. Унаслідок розльоту уламків у будівлі виникла пожежа. Постраждалих немає.

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Пообіді 5 вересня окупанти на Півдні відкрили вогонь з "Ураганів" по Криворізькому району Дніпропетровської області. Обстріл Апостолового забрав життя мирної мешканки. Крім того, постраждали щонайменше 3 людей, які у важкому стані опинилися у лікарні. Також виникла пожежа на газопроводі, який понівечили російські снаряди. Вогонь швидко ліквідували.

Під вогнем опинився і Зеленодольськ. Там російські снаряди пошкодили виробничі будівлі одного з підприємств. Постраждалих немає.

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